Украинский дизайнер предложил свое вариант новой 'Таврии'

Талантливый украинский дизайнер Роман Прядко не перестает удивлять своими яркими работами. После эскизов украинского суперкара, он вновь взялся за возрождение "Таврии".

Свое видение Tavria Nova он разместил на своей странице в Facebook. Символично, что эскизы появились в преддверии "дня рождения" ЗАЗ-1102. Автомобиль сохранил характерные для дизайна "Таврии" стилистические элементы, а вдохновением для очередной работы послужил проект возрождения французского хэтчбека Renault 5.

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Ранее Роман показывал свои наработки на тему "Таврии", а также стильные колесные диски, которые могли бы ее украсить. Первоначально проект был ближе к оригинальной модели, а в новой работе дизайнер постарался максимально "осовременить" модель в соответствии с трендами.

Напомним, что первые серийные ЗАЗ-1102 "Таврия" собрали 18 ноября 1987 года. Спустя десять лет бюджетный хэтчбек модернизировали. С учетом большого числа доработок модель переименовали в Tavria Nova. Обновленная версия продержалась на конвейере еще 10 лет. К сожалению, на ЗАЗе так и не смогли предложить достойной замены "Таврии" в бюджетном сегменте. Эпоха семейства закончилась в январе 2011 года, когда с конвейера сошел последний лифтбек ЗАЗ-1103 "Славута". Месяцем спустя он был продан с интернет-аукциона за 47020 грн (на то время – $5900).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых необычных "Тавриях", а также о том, как выглядела "Таврия" для Европы.