Украинский дизайнер показал свое виденье отечественного суперкара

Отечественный дизайнер Роман Прядко представил свое видение, каким мог быть украинский суперкар. Автомобиль назвали Vepr Agile, но существует он только на бумаге.

Эскизы автор проекта опубликовал на своей страничке в Facebook. Стилистически "Вепр" напоминает продукцию французского бренда Bugatti, но есть элементы машин и других марок.

Ранее талантливый дизайнер предлагал вариант того, как мог бы выглядеть ЗАЗ "Таврия", если бы его возродили в наше время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мастера превратили "Таврию" в электромобиль. Привычный двигатель внутреннего сгорания удалили, а на его место установили электрические компоненты.