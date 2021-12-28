Украинских водителей начали штрафовать и лишать прав: кого это ждет

Украинских водителей, управляющих автомобилями на иностранной регистрации, начали массово лишать прав. Это предусмотрено Законом Украины о льготном растаможивании "евроблях", которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает портал "Дорожный адвокат". Напомним, что с 11 ноября 2021 года у полиции есть законные основания налагать штрафы на владельцев подержанных автомобилей с европейской регистрацией, так как закончился период льготного растаможивания "евроблях". Но некоторые водители продолжают ездить на таких машинах.

Если нарушитель попался за рулем нерастаможенного авто впервые, его ждет штраф 8500 грн. Он выносится полицейским на месте остановки (ч.8 ст.121 КУоАП), но автомобиль не изымается.

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Однако если подобное нарушение будет совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф вырастет до 17 тысяч грн. Одновременно составляется протокол об административном правонарушении, который передается на рассмотрение суда. Согласно законодательству (ч.9 ст.121 КУоАП), водитель будет лишен права вождения сроком на 1 год с возмездным изъятием авто или без такового.

Если водитель, лишенный права управления, сядет снова за руль любого транспортного средства, то его ожидает следующий штраф 20400 грн. (ч.4 ст.126 КУоАП). Если водитель решит сесть за руль повторно в течение года, то ответственность удвоится до 40800 грн. (ч.5 ст.126 КУоАП).

На сегодняшний день суды переполнены протоколами полиции об административных правонарушениях по ч.9 ст.121 КУоАП. В большинстве случаев суды назначают уплату штрафа в размере 17000 грн. и лишают права управления сроком на 1 год. Последние решения судов по делам №953/19390/21, №645/6690/21, №644/10543/21, №642/6666/21, №953/18961/21, №643/17199/21, №635/ 7900/21 и многие другие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, владельцы машины на номерах с европейской регистрацией, не успевшие по какой-то причине растаможить свою "евробляху", уже начали отдавать свои колымаги государству. Это позволит избежать уплаты гигантского штрафа в 170 тысяч гривен.