Украинские военные захватили станцию радиолокационной разведки рашистов

Ежедневно украинские защитники отчитываются об очередных трофеях, захваченных у врага. В настоящее время они захватили российскую мобильную наземную радиолокационную станцию СНАР-10М1.

Об этом сообщает портал Defence Express. В Киевской области украинским вооруженным силам достался очередной трофей – наземная разведывательная радиолокационная станция на гусеничном шасси МТ-ЛБ. Она предназначена для разведки движущихся наземных целей – колонн живой силы, техники и воздушных целей на малой высоте.

Станция СНАР-10М1 оснащается оборудованием, позволяющим наблюдать за ситуацией в определенном секторе, получать и обрабатывать данные, а также передавать информацию об обнаруженных целях на командный пункт. К примеру, станция способна выявить танки на расстоянии до 35-40 км.

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Она оснащена системой внутренней и внешней связи с возможностью автоматизированной передачи данных и оборудована спутниковой навигацией. Комплекс способен работать в автономном режиме не менее трех суток. Экипаж машины – 4 человека.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, украинские военные захватили зарядную установку из состава российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", а также уничтожили командный пункт ЗРС С-300.

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