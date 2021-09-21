Украинские поклонники ретро техники записали обращение к руководству страны

На крупнейшем в Украине техническом фестивале OldCarLand в Киеве реставраторы, коллекционеры и представители многих организаций, обратились к руководству государства с обращением. Они требуют решения вопроса о сохранении и развитии технической культуры.

Видео разместили на Facebook-странице Украинского автомобильного клуба, который представляет нашу страну в Международной федерации исторических транспортных средств (FIVA).

В первую очередь нужно привести отечественное законодательство в соответствие с существующими европейскими и мировыми стандартами, в частности, дать определение понятию "историческое транспортное средство". Далее необходимо дополнить существующие законодательные и нормативные акты положениями по страхованию, оформлению и эксплуатации исторических транспортных средств. Отдельно нужно урегулировать вопрос ввоза на таможенную территорию Украины старинной техники.

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На протяжении всех 30 лет существования нашего государства ретро сообщество неоднократно поднимало вопрос правового статуса исторических транспортных средств, но до сих пор он не решен. Поэтому в который раз реставраторы и коллекционеры обращаются к украинскому правительству с просьбой способствовать развитию технической культуры и защите исторического наследия.

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