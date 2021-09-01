В Украине стартовал художественный конкурс 'Ретро Арт 2021'

Мероприятие организовано Украинским автомобильным клубом (УАК) по инициативе FIVA, в честь Международного дня молодежи, с участием и при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс служба УАК. Неповторимое обаяние ретро техники вдохновляет и позволяет творческим людям показывать ее красоту в своих произведениях. Поэтому в этом году Украинский автомобильный клуб организовал всеукраинский художественный конкурс "Ретро Арт 2021".

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Принять участие в нем могут как профессиональные художники, так и любители. "Ретро Арт" – повод для объединения многих людей, разных возрастов, сфер жизни и увлечений. Для авторов – это шанс продемонстрировать свои лучшие работы, познакомиться и посоревноваться с коллегами, что в последнее время происходит, к сожалению, нечасто. А для гостей, детей и взрослых – возможность болеть за своих любимцев и просто весело провести время благодаря насыщенной развлекательной программе финального этапа мероприятия.

Правила участия в конкурсе "Ретро Арт 2021"

Для участия в конкурсе участнику необходимо прислать заявление об участии вместе с работой, которая должна соответствовать тематике конкурса (ретро техника), а также критериям для типа работ (рисунки, фотографии, видео).

Работу вместе с заявлением об участии можно отправить по электронной почте – uac.retro@gmail.com или отдать лично, по адресу г.. Киев, ул. Большая Житомирская 19Б.

Последний день приема работ – 8 сентября.

Тема работы – ретро техника. Такой считаются любые транспортные средства (автомобили, мотоциклы, специальная и военная техника), которым насчитывается 30 лет и выше, модели которых больше не выпускаются. Трактовать тему разрешается свободно, а оригинальные и необычные работы получат высокую оценку.

Категории по типу работ:

Рисунки, скетчи, иллюстрации.

Фотографии.

Видеоролики до 3-х минут.

Категории по возрасту участников:

Дети от 5 до 11 лет;

Молодежь от 12 до 17 лет;

Взрослые (молодые душой) от 18 лет и старше.

Дополнительные правила:

В каждой из категорий один участник может представить только одну работу;

Работа на конкурс до сих пор не выставлялась публично или была создана для участия в конкурсе;

Участие бесплатное, как для участников, так и для посетителей.

Десять лучших работ в каждой из категорий будут допущены до финального этапа конкурса, который состоится в Киевском политехническом институте 2 октября.

В финале участников и гостей мероприятия будут ждать:

Последний этап оценки профессиональным жюри и зрителями;

Выставка работ участников конкурса и других художников;

Выставка ретро техники на площади перед КПИ

Награждение победителей денежными призами, кубками и дипломами.

"Ретро Арт" – некоммерческий, благотворительный мероприятие. Его цель – развитие культуры и ретро авто движения.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Киеве состоялся фестиваль ретротехники OldCarLand.