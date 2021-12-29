Украинские дизайнеры показали проект суперкара KRAINA

Группа талантливых украинских дизайнеров презентовала уникальный проект KRAINA Shooting brake Coupe – электрический автомобиль класса люкс. Он получил яркий и современный внешний вид.

Проект был представлен на сайте и дизайнерской платформе Behance. Автором идеи и дизайнером экстерьера стал Максим Шкиндер, работающий в известной британской автомобильной компании McLaren. Также над спорщиком работали Антон Николаев, Владимир Панченко, Виталий Энес и Сергей Воронов.

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По словам создателей, "источником нашего вдохновения стал могучий АН-225 "Мрия". Он является объектом увлечения для детей и взрослых во всем мире на протяжении последних нескольких десятилетий. Нашим стремлением стало творение несколько близкое к его значимости и уникальности, прежде всего по своим визуальным эффектом".

Согласно современным трендам автомобиль имеет обтекаемую форму, оригинальную светотехнику, а для снижения сопротивления воздуху вместо традиционных зеркал установлены камеры заднего вида. Также спорткар получил панорамную стеклянную крышу. В салоне есть четыре индивидуальных кресла и цифровой кокпит.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украине создали люксовый вездеход на базе БТРа.