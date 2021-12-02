Столичные умельцы создали лимузин 'Апокалипсис' из броневика

Уникальный вездеход собрали столичные мастера. Точнее, переделали боевого монстра под разные нужды большого города, и вышло очень эксклюзивно. А главное – эту машину не пугают ни ямы, ни рытвины, и она проедет по любому бездорожью.

Что это за машина? Как мастера ее создавали и какую боевую машину взяли за основу – рассказали "Джедаи" на канале 2+2.

Основой для этого монстра послужила списанная боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) 1978 года выпуска. В течение нескольких лет мастера занимаются эксклюзивной техникой, но им пришла мысль создать нечто необычное. Для этого был приобретен списанный БРДМ-2 и начался труд по адаптации этого 7-метрового великана для повседневной эксплуатации. На его создание ушло около года.

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В настоящее время салон позволяет разместить 8-9 человек. Кроме того, было установлено дополнительное освещение, чтобы можно было ездить по дорогам общего пользования. Кроме того, были сделаны дверцы и большие окна для лучшей обзорности.

При этом смотрится вездеход довольно серьезно. В самом деле, не заметить вас за рулем будет просто невозможно, а для пассажиров путешествие превратится в путешествие, которое они запомнят на всю жизнь.

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