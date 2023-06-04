Украинец Михаил Романенко купил один из самых дорогих авто в мире

Украинец Михаил Романенко стал одним из первых владельцев гиперкара Bugatti Centodieci. Это один из самых эксклюзивных и дорогих автомобилей в мире – его стоимость составляет более 10 миллионов долларов.

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Об этом сообщает портал Topgir. Компания Bugatti известна своими очень быстрыми и мощными спорткарами, относящимися к лучшим машинам в мире, поэтому каждый новый проект привлекает внимание ценителей бренда и коллекционеров.

Если говорить о Bugatti Centodieci, то этот гиперкар создан в честь классического Bugatti EB110 90-х годов. Centodieci в переводе с итальянского означает "сто десять", что отсылает к 110-летнему юбилею Bugatti. В его конструкции мастера компании реализовали весь свой многолетний опыт. В мире существует только 10 экземпляров такого автомобиля, что делает его очень редким и эксклюзивным. Кроме того, каждый экземпляр особенный, поэтому еще сделан с учетом пожнланий владельца. Все это, конечно, отражается на цене этого шедевра инженерной и дизайнерской мысли. Цена Bugatti Centodieci стартует с отметки в 10 млн долларов.

Приобрести такой автомобиль могут только очень состоятельные и амбициозные фаны скорости. Интересно, что среди таких людей есть Михаил Романенко, который стал одним из самых молодых миллиардеров не только среди украинцев, но и европейцев. Состояние 35-летнего безнесмена оценивается почти в $1,5 млрд.

Свой капитал Михаил заработал на криптовалюте – биткоине. Вместе с Назаром Бабенко, он является соучредителем корпорации Danvel Group., основной деятельностью которой является доверительное управление активами частных инвесторов и венчурных фондов.

Михаил Романенко и его компании в этом году номинировались Международным инвестиционным конгрессом на звание "Лучший инвестиционный продукт" года и "Лучшая партнерская программа" года. Свой бизнес Михаил Романенко начал в 2014 году. Тогда он открыл небольшой офис в Киеве, а в штате было всего 2 трейдера. Сейчас команда Михаила входит в двадцатку крупнейших мировых компаний по торговле на финансовых рынках. Филиалы корпорации расположены в Дубае, Лондоне, Цюрихе, Вене, Сингапуре.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, известная мастерская Jacob & Co представила новые часы Bugatti Chiron за $1,5 млн.