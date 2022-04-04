Украина закупила 30 бронированных машин скорой помощи в Великобритании

Посольство Украины в Великобритании собрало средства и приобрело 30 бронированных машин скорой помощи для территорий, на которых ведутся боевые действия. Первые 15 машин отправятся в Украину в начале недели.

Об этом рассказывает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook. Настоящими героями войны, которую Россия начала против Украины, являются врачи экстренной медицинской помощи. Они первыми уезжают на место событий и спасают жизнь украинцев под пулями и взрывами. Бригадам скорой помощи требуются не только шлемы и бронежилеты, но и автомобили. Каждый день мы теряем больше 10 машин.

Посольство решило направить часть средств, собранных через собственную платформу withukraine.org на закупку не просто автомобилей скорой медицинской помощи, а бронированных машин, которые смогут надежно защитить наших храбрых медиков и воинов. Неделю назад был сделан заказ на первую партию из 30 бронированных скорых, 15 из которых уже готовятся к отправке в Украину.

Видео дня

Посол Украины Вадим Пристайко посетил город Гуул, где расположены производственные мощности Venari Group – крупнейшего и известнейшего британского производителя автомобилей скорой помощи. Компания не только согласилась отложить все текущие заказы для британского рынка и полностью перепрофилироваться на производство автомобилей для Украины, но делает это на бесприбыльной основе.

Посол пообщался с сотрудниками предприятия, которые работают в две смены без выходных, и ознакомился с процессом превращения бывших машин Минобороны Великобритании в бронированные реанимобили со всем необходимым оборудованием. Каждый автомобиль – это спасенные жизни. Мы продолжим это делать самостоятельно и приглашаем других желающих присоединиться к этой инициативе", – отметил Вадим Пристайко.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Великобритания отправит в Украину пожарные автомобили и оборудование.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!