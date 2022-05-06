Тюнеры показали рестомод Land Rover Q40 Defender

Британская тюнинговая компания Tecniq представила рестомод на базе Land Rover Defender. По словам создателей, вдохновение при его строительстве они черпали в образе американского вертолета Chinook, который многие годы используется ВВС Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Land Rover Q40 Defender будет выставлен на аукционе Bonhams в сентябре нынешнего года. Все средства от его продажи будут переданы в благотворительный фонд Royal Air Forces Association, который занимается помощью военнослужащим ВВС Великобритании. Defender претерпел множество модификаций как внутри, так и снаружи, а также получил новый мощный двигатель.

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Внешне детище Tecniq выделается особой комбинированной окраской, для которой использована глянцевая и матовая краска зеленого цвета, напоминающей камуфляж вертолета Chinook. Из карбона изготовили облицовку радиатора изготовили из карбона, расширители колесных арок и и воздуховоды на крыльях. Кроме того, внедорожник получил анодированные алюминиевые ручки дверей и декоративные аппликации, ассоциирующиеся с работой лопастей вертолета.

Под капотом установили 2,3-литровый турбированный мотор Ford EcoBoost. Рядная "четверка" развивает мощность 307 л.с., а крутящий момент достигает 432 Нм. В паре с новым мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Также Defender получил регулируемые амортизаторы, усиленные втулки и стабилизаторы, а также укороченные пружины. Новая тормозная система включает 6-поршневые передние суппорта с дисками диаметром 345 мм, а сзади установили 4-поршневые механизмы и диски на 330 мм.

Внутри автомобиля полностью переработан. В салоне установили легкие карбоновые кресла, отделанные кожей Bridge of Wier с вставками из овечьей шерсти. Напольное покрытие и потолок имеют ромбовидный орнамент. Передняя часть салона выполнена в черных тонах, а задняя в белых. Между задними креслами расположилось отделение для шампанского и бокалов. Интересным решением стала багажная сетка и ремни безопасности красного цвета, напоминающие такелаж вертолета.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в семействе Land Rover Defender появилась "шпионская" версия.