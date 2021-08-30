Тюнеры из Гонконга доработали Porsche Taycan

Гонконгская компания RevoZport Racing Technology подготовила два варианта обвеса для электрического седана Porsche Taycan. С их помощью автомобиль выглядит более агрессивно.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В варианте Revoluzione автомобиль получил обвес из неокрашенного углепластика, развитый задний диффузор и дополнительное заднее антикрыло. По бокам версию украсила фирменная аппликация и карбоновые "юбки". По словам создателей, версия Revoluzione призвана подчеркнуть "истинную сущность Taycan".

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Вариант Taycan GTZ выглядит более эпатажно за счет развитых аэродинамических элементов, а также специальных накладок на передних колесах. Они помогут лучше охлаждать тормоза, а также улучшают аэродинамику машины. Дополнительные элементы обвеса обеспечивают большую прижимную силу, что позволит улучшить стабильность на высоких скоростях и увеличить запас хода.

Стоимость комплекта Revoluzione стоит $12 тысяч, а GTZ обойдется на $3 тысяч дороже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche подготовила обновления для моделей Taycan и Taycan Cross Turismo. Они включают расширенную палитру цветов кузова, поддержку Android Auto и более эффективную систему терморегуляции батареи для увеличения скорости подзарядки.