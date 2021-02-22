Тюнеры добавили пикапу Dodge эффектного вида: как выглядит теперь

В сети показали фото тюнингованного пикапа Dodge RAM 1500, который стал еще больше. Его сделали шире и снизили клиренс.

Изменить машину захотел ее владелец. Для этого он приобрел колесные арки NewSchoolXL Universal Fender Flares от Clinched, которые устанавливаются на различные автомобили с помощью видимых крепежных болтов. Каждая арка добавляет к ширине кузова 70 мм, из-за чего пикап стал шириной в 2,1 метра. Об этом сообщает сайт FormaCar.

Также добавили аэродинамические детали:

вентилируемый капот,

мощный передний спойлер,

диффузор,

"губу" на двери грузового отсека.

Диски заменены на 24-дюймовые "катки" в стиле Hellcat, тормоза – на спортивные. Кроме того, автомобилю максимально занизили подвеску.

Про двигатель информации нет. Также нет фото салона, но сообщается, что там масса карбоновых акцентов и небо из светодиодов, как в Rolls-Royce.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, филиал Toyota в Великобритании и мастерская Arctic Trucks показали пикап Hilux AT35 с 375-миллиметровым клиренсом. Его хотели адаптировать к преодолению бездорожья и улучшили геометрическую проходимость и повысили плавность хода.