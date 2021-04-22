Toyota Proace снова выйдет на украинский рынок

В Украину возвращается Toyota Proace. В сети официальных дилеров начат прием предварительных заказов на автомобиль.

Пассажирский Proace Verso и грузовой Proace Van раньше продавались в Украине, и благодаря своим особенностям стали популярными. Теперь обе модели снова доступны для заказа в стране. Об этом сообщили в Toyota.

Proace Verso предлагается в пяти комплектациях (Combi, Shuttle, Comfort, Prestige и Premium) и двух длинах кузова (4959 мм и 5309 мм). В салоне можно перевозить до 9 человек, в зависимости от комплектации.

Proace оснащен мультимедийной системой Toyota с сенсорным 7-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Apple Carplay и Android Auto.

Для помощи водителю есть система контроля "слепых" зон Blind Spot Monitor, проекционный экран Head-up Display и система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart Entry&Start. Также автомобиль получил функции для повышения безопасности. Он доступен с пакетом "Плохие дороги": увеличена грузоподъемность, повышен клиренс до 175 мм и установлена металлическая защита двигателя.

Среди других функций – круиз-контроль с ограничителем скорости, система помощи при экстренном торможении, электронные системы распределения тормозных усилий и стабилизации, система помощи при трогании на подъеме и информирования о низком давлении в шинах, а также противобуксовочная система.

Комплектация Premium предлагается с комплексом Toyota Safety Sense, в который входят: система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), система предупреждения о съезде с полосы движения (LDA) и автоматический дальний свет (AHB).

Микроавтобус предлагается с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатой механической трансмиссией и 177 л.с. с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач.

Грузовой Toyota Proace для коммерческих перевозок доступен в комплектации Business и в двух вариантах длины кузова – 4959 мм и 5309 мм. В кабине фургона предусмотрено три места.

В цельнометаллическом грузовом фургоне многофункциональная кабина, которая получила систему Smart Cargo с защитной перегородкой со специальным отверстием для перевозки длинномерных предметов. Передние пассажирские сиденья можно складывать, чтобы увеличить вместимость.

Автомобиль оснащен стальными 16-дюймовыми колесными дисками с центральными колпаками, противотуманными фарами, аудиосистемой, кондиционером, водительским сиденьем с поясничной поддержкой и подлокотником. Кроме того, Proace имеет систему информирования о низком давлении в шинах и круиз-контроль с ограничителем скорости.

Грузовая версия доступна с дизельным двигателем объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota представила электрическую версию Proace.