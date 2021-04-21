Toyota подготовила для Китая две эксклюзивные новинки

На автошоу в Шанхае совместное предприятие GAC-Toyota презентовала кроссовер Crown Kluger и минивен Crown Vellfire.

Об этом сообщает портал Autohome. Компания Toyota усиливает свои позиции в двух популярных в Китае сегментах рынка. Новые модели семейства Crown (англ. корона) будут выпускаться СП GAC-Toyota.

Кроссовер Crown Kluger представляет собой адаптированную для местного рынка американскую версию модели Highlander. Новинка получила более агрессивный дизайн и фирменную эмблему в виде короны, которая использовалась на японских седана Crown.

В салоне модели появилась цифровая шкала приборов и крупный сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы. Интерьер богато отделан двухцветной кожей и алюминиевыми декоративными деталями.

Toyota Crown Kluger получила гибридный силовой агрегат. В его состав входит 4-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор объемом 2,5 литра, 192-сильный электродвигатель и литий-ионная батарея. Привод осуществляется на переднюю ось. В качестве опции можно заказать версию с двумя электромоторами и полноприводной трансмиссией.

Вторая новинка семейства Crown – минивен Vellfire, которому после обновления добавили новое имя. На других рынках эта модель известная под обозначением Alphard. В процессе модернизации модель получила иной передний бампер, а также фирменную эмблему с короной.

Силовым агрегатом с моделью поделится кроссовер Crown Kluger. Покупателям будут предложены разнообразные варианты салона, в том числе с богатой комплектацией и индивидуальными креслами повышенного комфорта.

Производство представителей семейства Crown начнутся в ближайшее время. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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