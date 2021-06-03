Toyota Mirai установила мировой рекорд пробега на одной заправке

Японская компания Toyota провела заезд седана Mirai и установила мировой рекорд для автомобилей на водороде. Автомобиль смог преодолеть без остановки дистанцию 1003 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Элегантный заднеприводный седан Toyota Mirai дебютировал на европейском рынке в начале нынешнего года. Это уже второе поколение модели, работающей на водороде.

Рекордный заезд стартовал с водородной станции Hysetco в Орли в пригороде Парижа. Маршрут проходил по обычным дорогам к югу от столицы. Финишировал автомобиль на другой заправке, когда на одометре было 1003 км. Кроме того, по показаниям бортового компьютера остаточный пробег составил 9 км. Стоит отметить, что заявленный производителем запас хода на одной заправке – 650 км.

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Новая генерация Toyota Mirai оснащена тремя баками суммарной емкостью 5,6 кг водорода. Таким образом, средний расход по итогам заезда составила 0,56 кг на 100 км. Mirai приводится в движение электромотором мощностью 182 л.с. Основным преимуществом водородных автомобилей является скорость зарядки – не более 5 минут. Поэтому после победного финиша Mirai снова был готов двинуться в путь. Во Франции он стоит 74900 евро без учета государственных субсидий.

Напомним, что прежний рекорд среди водородных легковых автомобилей принадлежал кроссоверу Hyundai Nexo. В этом году в Австралии он преодолел 887,5 км.

Интересно, что абсолютный рекорд дальности пробега на одном топливном баке уже 10 лет принадлежит дизельному Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion. За три дня журналисты из Хорватии смогли преодолеть дистанцию 2545,8 км. В результате средний расход составил всего 3,08 л/100 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot представила первый коммерческий фургон на водороде.