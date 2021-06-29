Топ-5 лучших маслкаров, которые выйдут в 2022 году

Масклкары – это высокопроизводительные автомобили, которые в основном оснащены двигателями V8. Они зарекомендовали себя, как машины для высоких скоростей, но в то же время это также комфортные авто.

Как сообщает сайт HotCars, большинство из них имеют задний или полный привод и легкий корпус. За последнее десятилетие благодаря развитию технологии этот класс авто получил еще лучшие двигатели, более высокую скорость, улучшенную управляемость и дополнительные функции безопасности. Значит, что будущие новинки должны быть просто невероятными. Ниже представлены список из 5 лучших маслкаров, которые должны выйти в 2022 году.

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Ford Mustang

Mustang существует с 1964 года, и это одна из самых надежных моделей, которую можна найти. Есть только две модели, которые имеют похожую историю и такой же уровень доверия: Chevrolet Camaro и Dodge Challenger.

Ожидается, что версия Mustang 2022 будет иметь несколько незначительных изменений по сравнению с автомобилем 2021 года. Хотя некоторые говорят, что она получит серьезные модернизации и совершенствования.

Вероятно, Mustang оснастят 10-ступенчатой автоматической и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также у него будет 5,0-литровый двигатель V8 на 460 лошадиных сил. Считается, что модель будет стоить от 28 000 до 35 000 долларов.

Dodge Challenger

Dodge Challenger является достойным конкурентом Mustang и Camaro. Однако его версия 2022 никак не обновится внешне. Также останется неизменным двигатель, но это, скорее, плюс.

Он все еще поддерживает разновидности двигателей V8, что сделало его любимым для многих автомобилистов. Также обязательно будут присутствовать стандартные функции мониторинга слепых зон и адаптационные функции круиз-контроля. Если Dodge не представит совершенно новый дизайн, можно выбрать модель 2021 года.

Infiniti Q50

Компания Nissan, которой принадлежит Infiniti, ориентируется в США на людей высокого класса. Их роскошный заднеприводный Q50 создан именно для них. Модель 2022 года может не отличаться спецификациями, но ожидается, что у нее останется просторный салон, наружное освещение салона и стереосистема Bose на 16 динамиков.

По характеристикам Infiniti Q50 2021 – это зверь. Считается, что версия 2022 получит те же 3,0-литровые V6 с двумя турбодвигателями и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовое авто имеет около 300 л.с., а высшие комплектации могут получить до 400 л.с.

BMW 2 series

Выдавать 380 л.с. – это роскошь для большинства автомобилей, но для 2 series это обычное дело. Модель получит восьмиступенчатую автоматическую КП. В то же время неизвестно, будет ли у нее механическая коробка.

2 series имеет регулируемую дроссельную заслонку, добавленную к заднему приводу. Это полезно, потому что это держит автомобиль в правильном направлении при движении по скользкой дороге. Производство машины начинается летом, и цены пока не объявлены.

Lexus LC 500 2022 года

Обновления, которые получил LC 500 для 2022 года, впечатляют. Он получит более 600 л.с., что на 90 л.с. больше, чем у версии 2021 года. Автомобиль также значительно облегчили. Кроме того, его оснастили системой динамического интегрированного управления, что улучшило крутящий момент и управляемость. Внешний вид модели четко показывает, что она является авто премиум-класса.

Этот автомобиль замечательный для гонок и обычных поездок по городу. Его приобретение может означать, что вы получили конкурента Ferrari или McLaren, который стоит почти вдвое меньше. LC 500 2022 года будет стоить около 200 000 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Dodge пообещал, что "заново изобретет" маслкар. Они могут выпустить электрическую версию Challenger или Charger.