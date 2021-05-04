Машины СССР, о которых почти никто не знает

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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1,7 т.
ЛАЗ 'Украина-1'

В СССР производили много автомобилей, а еще больше разрабатывали. Однако большое количество концептов и прототипов так и не доходило до серии.

Как сообщает сайт Autonews, такое случалось по разным причинам: некоторые проекты были слишком сложными, а некоторые могли не понравиться советскому руководству. Ниже приведен список из 10 интересных и малоизвестных автомобилей, которые так и не вышли.

ВНИИТЭ-ПТ создал конструктор Юрий Долматовский. В середине 20 века он начал создавать однообъемные экспериментальные вены, такие как представительский НАМИ-013 или компактная "Белка". Но самой интересной его работой стало концептуальное такси ВНИИТЭ-ПТ, созданное в 1964 году.

ВНИИТЭ-ПТ, разработанный Юрием Долматовским

Тогда автомобиль стал настоящей революцией из-за своего дизайна. Он в длину всего 4,2 метра, но имел просторный салон. Внутрь пассажирам можно было попасть через электрические раздвижные двери справа, а водителю – через свою собственную "калитку" слева. В основе ВНИИТЭ-ПТ лежала стальная пространственная рама, обшитая стеклопластиковыми панелями. Двигатель от "Москвича-408" на 50 лошадиных сил был установлен сзади.

Конструкцию модели оценили, как слишком тяжелую для массового производства. Единственный построенный экземпляр хранится в Военно-техническом музее российского города Черноголовка.

Такси имело просторный салон

Еще один проект из стеклопластика – "Заря", построенная в 1966 году. В ее основе агрегаты от ГАЗ-21. Дизайн имел много отсылок к свежему на тот момент Ford Falcon.

"Зарю" создали из стеклопластика

Модель сделали на Северодонецкой авторемонтной базе, где когда-то создали микроавтобус "Старт" из "Кавказской пленницы", а за дизайн отвечал тот же художник Юрий Андрос. Серийное производство не началось также из-за сложного и не доработанного кузова.

Задняя часть Северодонецкого авто

ИЖ ЗИМА создали в 1965 году, когда Ижевский завод только собирался открыть первые цеха. Однако там уже работало конструкторское бюро, которое захотело не только выпускать "Москвичи", для которых создавалось предприятие, но и сделать свое авто.

ИЖ ЗИМА, созданный в 1965 году

Прототипы ЗИМА-1 и ЗИМА-2 – это по сути упрощенные "Москвичи". Вместо несущей конструкции здесь использовалась рама, на которую пристраивали переработанные кузова "Москвичей". Модель получила минимум декора, необычную "четырехглазую" переднюю часть и на выбор были доступны две или четыре двери. Силовые агрегаты, подвески и прочее – тоже от АЗЛК. "ЗИМУ" таки решили не производить и начали собирать столичную модель.

Автомобиль получил четыре фары и две или четыре двери

Однако ижевские конструкторы не опустили руки и в 1968 году начали работу над автомобилем "Старт", который для советского автопрома оказался революционным. Они захотели создать пятидверный хэтчбек с аэродинамическим дизайном и передним приводом.

Пятидверный хэтчбек "Старт"

К стандартному силовому агрегату от "Москвича-412" – 1,5-литрового мотора и четырехступенчатой коробке передач – стыковался редуктор, который через карданный вал отправлял тягу назад к передней оси. Из-за этого не надо было разворачивать мотор поперек и проектировать для него новую трансмиссию.

Руководству страны проект не понравился. Единственный прототип закончили и испытали в 1972 году, после чего забросили.

Модель должна быть простой в производстве, но не понравилась властям

ВАЗ 2101-80 разрабатывали в 1975 году. Его дизайн получил изящные линии, напоминающие актуальный на тот момент Ford Escort, и доступные две или четыре двери. Автомобиль получил ту же платформу, что у оригинальной модели, которая обещала относительно доступный запуск производства. Однако проект так и не удалось реализовать.

ВАЗ 2101-80, который напоминал Ford Escort

Работали в СССР и над наследником ГАЗ-24 – ГАЗ-3101, который должен был получить новый кузов. Впоследствии силовую структуру было решено оставить без изменения, но прототипы, собранные в 1973 году, получили V6, гидроусилители, кондиционеры и ШРУСы. Над автомобилем работали восемь лет, его серийная версия получила индекс 3102.

ГАЗ-3101, который так и не вышел в свет

В 1979 году в Тольятти разрабатывали электромобиль ВАЗ-2702 "Пони", который очень напоминал гольф-кары. Уже через год были построены первые грузовики, но они имели тяжелые аккумуляторы, что сильно повлияло на грузоподъемность шасси.

ВАЗ-2702 "Пони", который оказался слишком тяжелым

К 1986 году инженеры работали над моделью: заменяли ей сталь на алюминий, чтобы снизить массу и увеличить грузоподъемность, придумывали систему быстросъемных аккумуляторов. Но работа оказалась напрасной. "Пони" мог перевозить 400 кг груза и имел 70 км пробега на полной зарядке в городском цикле.

Грузовик мог перевозить 400 кг

ЛАЗ "Украина-1" построили в 1961 году. Концепт от львовских дизайнеров и инженеров даже снялся в фильме "Королева бензоколонки". Автобус получил пневмоподвеску, гидроусилитель руля, электропневматический привод пятиступенчатой МКП, новый 150-сильный V8 от ЗИЛ-130 и роскошный салон на 36 мест.

ЛАЗ "Украина-1" снялся в фильме "Королева бензоколонки"

Производство не началось, как и у его наследников с индексами 67, 69, 71 и 73 – соответственно годам строительства. Поздние образцы не впечатляли дизайном, потому что строились на базе серийных ЛАЗ-699, но имели богатое оснащение: в салоне можно было пользоваться кофеваркой, холодильником, газовой плитой и туалетом, были предусмотрены два телевизора, магнитофон, гардероб и многое другое. Однако советскому автопрому такая роскошь оказалась не нужна.

ЛАЗ "Украина-1" оказался слишком роскошным для СССР

Разрабатывать ВАЗ-2122 "Река", которая в соответствии с названием могла плавать в воде, начали по инициативе военных. Это была не совсем плавающая "Нива", а скорее отдельная модель со своим собственным кузовом – более утилитарным и надежно загерметизированным снизу. Проектирование двух машин велось параллельно, но если гражданская версия довольно быстро дошла к серии, то над военной работали еще 10 лет.

ВАЗ-2122 "Река" заказали военные

"Река" прошла полный цикл необходимых испытаний: она умела плавать, десантироваться с парашютом, подходила как для командирского использования, так и для перевозки личного состава, раненых или для установки оружия. Машину даже одобрила государственная комиссия и рекомендовала к производству, но на дворе была уже перестройка, и конструкция оказалась никому не нужной.

Над альтернативой "Нивы" работали 10 лет

Эта более компактная и современная альтернатива устаревшим лимузинам ЗИЛ была одобрена Михаилом Горбачевым, хотя и только на этапе первоначальной концепции. ЗИЛ-4102 разрабатывали и прежде, но получив отмашку, прототипы создали довольно быстро.

Концепт ЗИЛ-4102 одобрил Михаил Горбачев

У 4102 был несущий кузов вместо рамы, а часть кузовных панелей для облегчения веса изготавливалась из пластика и композитных материалов. Все это позволило снизить массу кузова на полтонны по сравнению с прежней моделью 4104. Мотор V8 на 315 л.с. позволял набрать "сотню" за 10,5 секунды.

Все подвески впервые имели независимую схему, а водительское место стало более удобным. С учетом того, что президент СССР любил ездить за рулем сам, концепция казалась беспроигрышной, но проект прикрыли почти сразу же после демонстрации прототипа Горбачеву.

После демонстрации прототипа Горбачеву проект закрыли

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в первой половине 60-х разрабатывался минивэн "Запорожец", выпуск которого не удалось начать из-за недостатка средств.

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