ТОП-5 самых лучших авто с пробегом, которые отличаются надежностью

Некоторые люди всю жизнь ездят на автомобилях одной марки, и одной из причин этого является надежность их машин. Однако есть и такие, у кого авто постоянно в ремонте, и на это уходит много денег и нервов.

Чтобы не проходить путь последних, стоит заранее проанализировать, какие компании делают надежные автомобили, а какие – наоборот. Сайт What Car собрал список из марок, чьи автомобили в возрасте от 6 до 20 лет почти не ломаются и очень надежные.

5. Honda

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Honda получила от сайта в рейтинге надежности 91,6%. Такой показатель ей помогли получить три модели: Jazz (2008-2015) – второй по надежности маленький автомобиль, Civic (2012-2017) – второй лучший семейный автомобиль и CR-V (2012-2018) – лучший большой внедорожник. Последний разделил позицию с Toyota RAV4 – оба получили в рейтинге надежности 100%. Владельцы этих авто рассказали, что не имели ни одной поломки в предыдущем году.

4. Suzuki

Автомобили Suzuki получили 91,9% в рейтинге надежности. Модель Swift (2010-2017) – одна из самых надежных небольших машин, рейтинг которой составил 95,1%. Также очень надежными признали SX4 S-Cross и Vitara, которые выходят с 2013 и 2015 годов соответственно.

3. Toyota

Машины Toyota позволили набрать ей в рейтинге надежности 92,2%. RAV4 (2013-2019) получил в рейтинге 100%, а предыдущая его версия (2006-2012) – 95,7%. Миниатюрный Yaris Hybrid (2011-2020) также оказался безупречным, набрав 100% и продемонстрировав долговечность гибридной технологии Toyota.

2. Kia

Kia в рейтинге надежности набрала 92,7%. Ее модель Picanto (2011-2017) получила 98,5%. Владельцы машины рассказали, что единственной проблемой является аккумулятор. Более крупная модель Ceed (2012-2018) также достаточно долговечна и набрала 94,2%.

1. Lexus

Автомобили от Lexus признали самыми надежными. Марка набрала в рейтинге надежности 96,0%. Большинство их моделей являются гибридами, а это значит, что они более сложные, чем авто с обычными двигателями. И этот факт делает показатель их надежности еще более впечатляющим. Модель CT, которая выходит с 2011 года, является второй по рейтингу моделью в классе электрических/гибридных машин с 98,0%, а IS, которая выходит с 2013 года, расположена сразу за ней с 97,6%.

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