Mercedes 600 Джорджа Харриса из Beatles уйдет с молотка. Видео

На аукционе Collecting Cars в Великобритании будет продан Mercedes 600 одного из участников легендарной группы Beatles Джорджа Харриса. На сегодняшний день ставки уже достигли 80 тысяч фунтов.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Флагманская модель Mercedes-Benz 600 дебютировала в сентябре 1963 года и стала самым роскошным автомобилем марки со времен модели 770. Его харизматичный дизайн, великолепные материалы отделки интерьера, комфорт и надежность привлекли большое количество покупателей из высшего общества, знаменитостей и сильных мира сего (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Шестисотый" оснащался 6,3-литровым 8-цилиндровым мотором, который развивал мощность 250 л.с. и мог разгонять автомобиль до 208 км/ч. Регулируемая пневмоподвеска обеспечивала максимально комфортабельную езду. Для отделки салона использовались лучшая кожа и дерево ценных пород.

В 1967 году один из экземпляров автомобиль приобрел Джордж Харрис. Гитарист Beatles выбрал для себя удлиненную версию Mercedes-Benz 600 SWB, которых было изготовлено всего 2190 экземпляров.

Автомобиль сохранил до сегодняшних дней родную белую окраску кузова и черный кожаный салон, отделанный ореховым деревом. Кроме того, вместе с машиной новый владелец получит оригинальные регистрационные номера OLA 600E, которые принадлежали Харрису. В марте текущего года автомобиль прошел полное сервисное обслуживание.

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