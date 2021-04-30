Тизер Volkswagen ID.5 презентовали в психоделическом видео

Volkswagen выпустил тизер ID.5 и подтвердил, что он будет иметь спортивную версию GTX.

Электромобиль, основанный на платформе MEB, уже видели в камуфляже на испытаниях, но это впервые компания выпустила официальные изображения. Тизер показали во время презентации ID.4 GTX. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В видео сообщается, что автомобиль дебютирует "в скором времени", поэтому можно ожидать, что это произойдет в четвертом квартале 2021 года. В ролике модель, камуфлированная в психоделическое сочетание желтого и красного цветов, проходит через сюрреалистическое среду.

Автомобиль выезжает из туннеля в красный лес, из которого попадает в заснеженные горы, потом снова через туннель заезжает в каплю воды и далее попадает в фиолетовое город. В конце видео электрокар превращается в штекер.

Передняя часть ID.5 почти идентична ID.4, а также похожи боковые стороны. Основным изменением является крыша, которая более плавная, чем у ID.4. В общем различия между ними не очень существенны.

Эти две модели, вероятно, имеют одинаковые силовые агрегаты. Это означает, что в базовой версии сзади будет установлен двигатель мощностью 201 лошадиную силу и 309 ньютон-метров. GTX получит полный привод благодаря установлению двигателя на переднюю ось и увеличит мощность до 295 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen представил ID.4 GTX, который получил дополнительный двигатель и 295 лошадиных сил.