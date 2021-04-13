Тестовый BMW M4 CSL увидели с увеличенным сплиттером и удлиненным спойлером

BMW готовит новый высокоэффективный M4 CSL. Его злобный вариант увидели на испытаниях.

Передняя часть CSL, кажется, не изменилась, за исключением гораздо большего переднего сплиттера. Кроме того, купе получило колеса со сложным рисунком спиц и бронзовым покрытием. На задней части установили новый более заметный спойлер. Также увеличился задний диффузор, но все еще есть два комплекта двойных выхлопов. Об этом сообщает Motor1.

BMW M4 CSL с новыми колесами Motor1

BMW планирует сделать CSL легче, чем стандартное купе. Самая легкая нынешняя модель весит 1674 килограмма, что на 34 кг больше, чем у предыдущего M4 Competition. В модели точно есть немного веса, который можно потерять. Ожидается, что CSL будет широко использовать легкие материалы. BMW также может выбросить из салона несколько роскошных деталей.

Модель, вероятно, получит шестиступенчатую механику и задний привод для более ориентированных на водителя настроек. Кроме того, компания может увеличить мощность автомобиля благодаря двум рядным двигателям с турбонаддувом, которые выдают 503 лошадиные силы в существующем M4 Competition.

Производство М4 CSL якобы начнется в июле 2022 года. Компания будет строить его в течение короткого времени, и может создать всего 1000 экземпляров.

Задняя часть обновленного купе Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW планирует представить целый ряд новинок на электротяге, включая компактный кроссовер iX1. Он использует платформу FAAR 2, которая позволяет использовать различные силовые агрегаты.