Тестовий BMW M4 CSL побачили зі збільшеним сплиттером і довшим спойлером

BMW готує новий високоефективний M4 CSL. Його злісний варіант побачили на випробуваннях.

Передня частина CSL, здається, не змінилася, за винятком набагато більшого переднього спліттера. Крім того, купе отримало колеса із складним малюнком спиць та бронзовим покриттям. На задній частині встановили новий більш помітний спойлер. Також збільшився задній дифузор, але все ще є два комплекти подвійних вихлопів. Про це повідомляє Motor1.

BMW M4 CSL з новими колесами Motor1

BMW планує зробити CSL легше, ніж стандартне купе. Найлегша нинішня модель важить 1674 кілограми, що на 34 кг більше, ніж у попереднього M4 Competition. У моделі точно є трохи ваги, яку можна втратити. Очікується, що CSL широко використовуватиме легкі матеріали. BMW також може викинути з салону кілька розкішних деталей.

Модель, ймовірно, отримає шестиступеневу механіку та задній привід для більш орієнтованих на водія налаштувань. Крім того, компанія може збільшити потужність автомобілю завдяки двом рядним двигунам з турбонаддувом, які видають 503 кінські сили в існуючому M4 Competition.

Виробництво М4 CSL нібито розпочнеться в липні 2022 року. Компанія будуватиме його протягом короткого часу, і може створити всього 1000 екземплярів.

Задня частина оновленого купе Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW планує представити цілий ряд новинок на електротязі, включаючи компактний кросовер iX1. Він використовує платформу FAAR 2, яка дозволяє використовувати різні силові агрегати.