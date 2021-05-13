Tesla заставит водителей и пассажиров правильно использовать ремни безопасности

Tesla запатентовала систему Improper Seatbelt Usage Detection (ISUD) для контроля пристегивания ремней безопасности. С ней автомобиль не начнет двигаться, пока не убедится, что пояса правильно надеты.

После множества инцидентов, связанных с водителями Tesla, которые на самом деле не находились на месте водителя во время движения автомобиля в режиме автопилота, эта технология очень актуальна для компании. А подала она заявку на патент еще в 2019 году. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Сейчас достаточно просто обмануть любой современный автомобиль, заставив его считать, что водитель или пассажир правильно пристегнут. Ремень можно закрепить и сесть на него сверху, и машина будет уверена, что вы все сделали правильно.

"Чтобы системы ремней безопасности были эффективными, пояса безопасности следует одевать по назначению. Однако пассажиры не всегда одевают ремни по назначению. Например, наблюдали, как пассажиры ставили ремень плечевого пояса за спиной, плечевой ремень под мышками или держали другого пассажира на коленях", – написала Tesla в своей заявке на патент.

По их словам, текущие системы мониторинга не могут определить, правильно ли пассажир пользуется ремнем безопасности. Таким образом, существует потребность в системе, которая обнаруживает неправильное использование поясов.

Система ISUD будет полагаться на датчики, встроенные в сиденья и сам ремень, из-за чего ее значительно труднее обмануть. Когда она обнаружит неправильное использование ремня безопасности, на информационно-развлекательном дисплее появится соответствующее сообщение или будет сигнал тревоги, или сообщение придет на зарегистрированный мобильный номер.

Пока неизвестно, когда и будет ли внедрен ISUD в производственной Tesla, но если это станет особенностью будущих серийных автомобилей, это, безусловно, поможет сделать машины еще более безопасными. Убедиться, что водитель и пассажиры правильно закреплены, может стать еще более важным в будущем, когда транспортные средства станут полностью автономными и вообще не потребуют водителя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине, по данным опроса Нацполиции, всего 48% водителей пристегиваются время от времени и 39% пользуются ремнем безопасности всегда. 26% пассажиров задних сидений иногда пристегиваются и только 12% имеют привычку делать это каждый раз.