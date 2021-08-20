Tesla займется производством роботов-гуманоидов

На мероприятии Tesla Al Day Илон Маск представил новый амбициозный проект – робота-гуманоида под названием Tesla Bot. По словам руководителя компании, он будет помогать людям выполнять "опасные, монотонные и скучные задачи".

Об этом сообщил Илон Маск на конференции, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Ожидается, что прототип робота появится уже в будущем году.

Tesla Bot будет представлять собой робота с экраном вместо лица, на который будет выводиться необходимая пользователю информация. Рост андроида – 172 сантиметра, а вес – 57 кг. По словам создателей, он сможет поднимать груз массой до 68 кг, а переносить — до 20,4 кг.

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"Тело" будет выполнено из легких материалов, а руки и ноги смогут двигаться благодаря 40 электромеханических приводов. Расчетная скорость Tesla Bot составит 8 км/ч. Маск заверил всех, что Tesla Bot будет дружелюбным, но, на всякий случай, его сделали медленнее и менее сильным, чем человек, поэтому любой сможет его обогнать и превзойти.

Управлять всеми функциями андроида будет автономный компьютер Dojo и нейронная сеть, с помощью которых он сможет обрабатывать большие массивы данных, обучаться и выполнять различные задания, например, ходить в магазин и покупать продукты по заранее составленному списку. Ориентироваться в пространстве Tesla Bot будет с помощью тех же радаров и ультразвуковых датчиков, которые использует автопилот в автомобилях Tesla.

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