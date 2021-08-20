Опцию для Tesla Cybertruck заказали на $80 миллионов. Видео

Американская компания Stream It, разработавшая жилой модуль для Tesla Cybertruck, получила предварительные заказы на сумму 80 миллионов долларов. Опция, превращающая самый нетривиальный пикап в мире в дом на колесах, обойдется каждому покупателю в $50 тысяч.

Об этом рассказал генеральный директор Stream It Лэнс Кинг в интервью Business Insider. Модуль получил название CyberLandr. По словам Кинга, мысль о Cyberlandr возникла, когда он делал предварительный заказ на свой Cybertruck. С учетом того, что пикап имеет уникальный дизайн и конструкцию, ни один из существовавших на тот момент типов жилых надстроек с ним несовместим. Несмотря на то, что компания Stream It не имела подобного опыта, было решено разработать жилой модуль для Cybertruck.

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"Tesla никогда не смогла бы изобрести автомобиль заново, если бы они занимались автомобильным бизнесом", – комментирует Кинг. "Так и мы посчитали, что для создания действительно нового и уникального продукта необходимо было отказаться от индустрии автодомов".

По словам Кинга, только в первый месяц после презентации Cyberlandr, компания получила более тысячи заказов. Это много, особенно если учесть, что жилой модуль стоит $50 тысяч, что превышает цену базовой версии Cybertruck ($39900).

При разработке Cyberlandr специалисты компании опирались на свой опыт работы с программным обеспечением. В результате дом на колесах получил голосовое управление освещением, водой и температурой. Также в комплект входит 32-дюймовый телевизор, а основное жилое пространство может быть преобразовано из кухни в кабинет и даже в спальню. Другие особенности включают полы с подогревом, небольшую ванную комнату с душем, раковиной и туалетом, а также "умное" стекло, которое может менять свою прозрачность.

Cyberlandr будет получать энергию от аккумуляторной батареи пикапа и 500-ваттных солнечных батарей. Несмотря на то, что Tesla недавно отложила запуск производства Cybertruck до следующего года, компания Steam It продолжает работу над своим Cyberlandr.

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