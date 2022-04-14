Subaru презентовала обновленный Outback

На открывшемся в Нью-Йорке международном автошоу японская компания Subaru показала обновленный кроссовер Outback. Автомобиль пережил рестайлинг и обзавелся расширенным списком электронных помощников водителя.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Subaru Outback получил расширенный защитный пластиковый обвес, увеличенную облицовку радиатора, причудливую светотехнику, а также новые противотуманные фары.

В движение новинку приводит хорошо знакомый поклонникам марки 2,5-литровый оппозитный мотор. Он развивает мощность 184 л.с. в атмосферной версии и 263 л.с. – в турбированной. Оба варианта мотора работают в паре с вариатором CVT, который в ручном режиме имитирует работу 8-ступенчатой автоматической трансмиссии. Привод традиционно полный.

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Много внимания было уделено технологиям безопасности, ассортимент которых существенно расширили. Топовая версия Touring получила новую широкоугольную камеру, которая дополнила сдвоенную камеру системы EyeSight. Она поможет быстрее распознавать пешеходов и велосипедистов на дороге. Также автомобиль оснащается системами удержания в полосе движения, экстренного торможения, распознавания помех при движении задним ходом и в городском трафике.

Информационно-развлекательная система Starlink также была модернизирована. Она получила новый 11,6-дюймовый сенсорный дисплей, технологию ориентирования на местности и другие опции.

У дилеров обновленный Subaru Outback ожидается во второй половине года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru показала гоночный вариант купе BRZ.