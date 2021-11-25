Subaru представил новый спортседан WRX S4

На японском рынке дебютировала топовая версия седана Subaru WRX S4 нового поколения. Новинка получила целый ряд отличий как во внешности, так и по техническим аспектам.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После сентябрьской премьеры американкой версии WRX компания анонсировала модель для домашнего рынка. Автомобиль отличается иной светотехникой, фирменным декором и "дворником" на заднем стекле.

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Для новинки подготовили широкую палитру ярких цветов, включая Solar Orange Pearl, Sapphire Blue Pearl, Ignition Red и Ceramic White. Версия WRX S4 будет доступна в четырех комплектациях: GT-H, GT-H EX, STI Sport R и STI Sport R EX.

В салоне появились спортивные кресла Recaro, украшенные вышивкой STI и отделанные замшей. В интерьере используется кожа, вставки из углепластика, а педали выполнены из алюминия. Панель приборов содержит 12,3-дюймовый экран для водителя и 11,6-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы Starlink. За безопасность отвечает фирменная система EyeSight X последнего поколения.

WRX S4 получил спортивные настройки шасси, а подвеску усилили. Под капотом модели располагается турбированный 2,4-литровый мотор, который развивает 275 л.с. и 375 Нм крутящего момента. В паре с ним работает вариатор CVT с восемью "виртуальными" передачами. Реализовать потенциал мощного мотора поможет система полного привода Symmetrical All-Wheel Drive с функцией векторизации тяги Active Torque Vectoring.

Стоимость Subaru WRX S4 в Японии стартует с 4 млн иен ($34710).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru представила первый в своей истории электрический кроссовер.