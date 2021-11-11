Subaru презентовала электрический кроссовер Solterra

Японская компания Subaru представила первый серийный электромобиль марки. Кроссовер Solterra создан в кооперации с Toyota.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней презентации кроссовера Toyota bZ4X пришло время родственного Subaru явить миру свой серийный электрокар.

Имя Solterra составлено из латинских слов Sol (солнце) и Terra (земля). По своим габаритам новинка сопоставима с хорошо знакомым отечественным фанам марки кроссовером Subaru Forester. Д/Ш/В – 4690 х 1860 х 1650 мм. При этом, по сравнению с "Лесником" колесная база вытянулась до 2850 мм (+180 мм), а силуэт модели получился более угловатым. За счет коротких свесов и клиренсу в 210 мм новинка должна уверенно чувствовать себя на бездорожье.

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Внешне "двойняшки" Solterra и bZ4X отличаются светотехникой, оформлением передней части кузова и бамперами. Дизайн салона в машина практически идентичный за исключением отдельных элементов декора и фирменной символики.

Электрическая платформа e-SGP (e-Subaru Global Platform) включает в себя компактные унифицированные моторные модули. Батарея является элементом силовой структуры кузова. Передняя подвеска — типа McPherson, сзади используются двойные поперечные рычаги.

Покупателям будут предложены как передне-, так и полноприводные версии. Базовая получит один электромотор мощностью 204 л.с. На модификации 4x4 будут использоваться два электродвигателя мощностью 109 л.с. каждый. Независимо от варианта исполнения на автомобиле будет установлена литий-ионная батарея емкостью 71,4 кВтч. В зависимости от версии запас хода составит от 460 до 530 км.

Первые экземпляры Subaru Solterra поступят к дилерам в середине будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru презентовала пятое поколение седана WRX.