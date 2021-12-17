Subaru отметил юбилей XV/Crosstrek выпуском спецсерии

Японская компания Subaru решила отметить 10-летие модели XV/Crosstrek созданием юбилейной версии Advance Style Edition. Модель получит расширенный пакет опций и особую отделку.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компактные кроссоверы становятся популярны с каждым годом, вытесняя классические модели. Одним из ярких представителей этого направления стал представленный 10 лет назад Subaru XV/Crosstrek. Приобрести особую "юбилейную" версию Advance Style Edition смогут японские поклонники модели.

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Subaru XV Advance Style Edition отличается особыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками, черными багажными рейлингами, серыми металлизированными вставками на бамперах, облицовке радиатора и окантовке противотуманных фар. Спойлер на крыше появился и корпусы зеркал также выполнены из серого пластика "под карбон".

В салоне новинки используется черная синтетическая отделка из кожзама с контрастной желтой декоративной строчкой. Руль и чехол рычага КПП отделаны кожей. А за безопасность отвечает фирменный комплект электронных помощников EyeSight Safety Plus.

Для новинки подготовили 2-литоровый силовой агрегата e-Boxer со стартер-генератором. Бензиновый мотор выдает "на-гора" 145 л.с. и 188 Нм, а вспомогательный электромотор добавляет к ним еще 13,6 л.с. и 65 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через бесступенчатый вариатор Lineatronic CVT, а за распределение момента отвечает полноприводная трансмиссия Symmetrical AWD.

Напомним, что первое поколение Subaru XV было представлено в 2011 году в качестве "внедорожной" версии модели Impreza. Вторая генерация дебютировала в 2017 году. Она создана на новой глобальной платформе Subaru.

Версия Subaru XV Advance Style Edition уже доступна для заказа, а стоимость новинки стартует с отметки 2,9 млн йен ($25660).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru показала свой первый полностью электрический кроссовер.