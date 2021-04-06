Subaru BRZ 2022 года дебютировала в Японии

Subaru представила в Японии BRZ нового поколения. В ноябре прошлого года компания показала североамериканскую версию этой модели.

Японская спецификация получила атмосферный 2,4-литровый двигатель, хотя у нее он мощнее на 4 л. с. Теперь он выдает 232 л. с. и 250 Нм крутящего момента. BRZ может сочетаться с шестиступенчатой механической или автоматической коробками передач. Об этом сообщает Carscoops.

Subaru до сих пор не опубликовал официальные показатели своего спортивного авто, но ожидается, что он, как Toyota GR 86, будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды.

В стилистике почти нет никаких различий, кроме нового переднего бампера и дневного света, которые получила японская модель. Даже интерьер абсолютно одинаков. Здесь новая информационно-развлекательная система и цифровая панель приборов.

Место в багажнике кажется приличным для автомобиля этого класса, и Subaru отмечает, что со сложенными задними сиденьями автомобиль может везти четыре колеса, комплект клюшек для гольфа или горный велосипед.

Водителю будет помогать ряд защитных устройств, которые будут включать автоматическое экстренное торможение с выявлением пешеходов, предупреждение слепых зон, круиз-контроль с радиолокационным управлением и другие функции, которые будут подробно описаны после выхода в этом году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Subaru представила универсал-внедорожник Outback с новыми бамперами, массивными накладками на колесных арках, мощными рейлингами и дополнительной светотехникой в переднем бампере.