Subaru показав найбільш 'позашляховий' Outback

Компанія Subaru презентувала "позашляхову" модифікацію повнопривідного універсалу Outback.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль отримав назву Wilderness, що можна перекласти як "дика місцевість".

Зовні впізнати новинку можна за зовсім новими бамперами, що максимально захищає передню та задню частину машини, масивним накладкам на колісних арках, а також потужними рейлінгами. Крім того, автомобіль отримав додаткову світлотехніку в передньому бампері.

Також новинку прикрасили яскравими помаранчевими вставками на рейлінгах, бамперах та бічному обвісі. Аналогічні помаранчеві декоративні елементи використовуються для оформлення салону. Інтер'єр машини виконаний із водовідштовхувальної шкіри з додатковою фірмовою символікою, а перфоровані педалі забезпечені антифрикційними вставками. Центральне місце на торпеді посідає 11,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Subaru Starlink.

Під капотом Outback Wilderness розташовується 2,4-літровий турбомотором потужністю 263 к.с., який працює в тандемі з варіатором Lineartronic на 8 передач. Передавальне число головної передачі збільшили з 4,11 до 4,44, а також змінили алгоритм роботи позашляхових режимів системи X-Mode. За рахунок таких доробок позашляховик здатний долати 40-процентний підйом із гравійним покриттям.

Ще більше змін ховається під кузовом. Дорожній просвіт збільшили з 220 до 240 мм, встановили посилені пружини і амортизатори, а колія стала ширша на 5 мм. В результаті кут в'їзду виріс з 18,6 до 20 градусів, а кут з'їзду – 21,7 до 23,6 градуса.

Двигун та трансмісію оберігає від пошкоджень більш потужна захисна панель. Доповнюють картину нові 17-дюймові колеса з позашляховими шинами Yokohama Geolandar.

У продажу в США Outback Wilderness з'явиться в другому півріччі, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні відбулася презентація гібридних моделей Subaru.