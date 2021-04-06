Subaru BRZ 2022 року дебютувала в Японії

Subaru презентувала в Японії BRZ нового покоління. У листопаді минулого року компанія показала північноамериканську версію цієї моделі.

Японська специфікація отримала атмосферний 2,4-літровий двигун, хоча в неї він потужніший на 4 к.с. Тепер він видає 232 к. с. і 250 Нм крутного моменту. BRZ може поєднуватися з шестиступеневими механічною або автоматичною коробками передач. Про це повідомляє Carscoops.

Subaru досі не опублікував офіційні показники свого спортивного авто, але очікується, що він, як Toyota GR 86, буде розганятися від 0 до 100 км/год за 6,3 секунди.

В стилістиці майже немає ніяких відмінностей, окрім нового переднього бамперу та денного світла, які отримала японська модель. Навіть інтер'єр абсолютно однаковий. Тут нова інформаційно-розважальна система та цифрова панель приладів.

Місце в багажнику здається пристойним для автомобіля цього класу, і Subaru зазначає, що зі складеними задніми сидіннями автомобіль може везти чотири колеса, комплект ключок для гольфу або гірський велосипед.

Водію буде допомагати ряд захисних пристроїв, які включатимуть автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, попередження сліпих зон, круїз-контроль з радіолокаційним керуванням та інші функції, які будуть детально описані після виходу у цьому році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Subaru презентувала універсал-позашляховик Outback з новими бамперами, масивними накладками на колісних арках, потужними рейлінгами та додатковою світлотехнікою в передньому бампері.