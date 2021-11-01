В Киеве фаны ретро провели слет по случаю Дня автомобилиста

В Киеве столичные поклонники ретро техники отметили День автомобилиста. На живописной локации на берегу Днепра собрались более трех десятков экипажей на "олдтаймерах".

Команда АвтоОбоз присоединилась к участникам слета и пообщалась с людьми, которые сохраняют частичку автомобильной истории и демонстрируют свои раритеты всем, кто интересуется старой автомототехникой. Инициатором мероприятия выступил столичный клуб "ОлдКарЛенд", который является организатором одноименного технического фестиваля.

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Среди участников слета были автомобили разных лет выпуска, включая довоенные модели Skoda, Mercedes-Benz, Steyr, NSU-Fiat и Opel. Любители военной старины могли увидеть американские Willys и советский ГАЗ-67Б. Послевоенная линейка моделей включала отечественные "ЗАЗы", советские "Волги", "Москвичи" и "Жигули". Продукция зарубежного автопрома была представлена моделями Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, Subaru, Ford и других марок.

На слете все желающие могли пообщаться с владельцами и реставраторами автомобильной старины, услышать интересные истории, связанные с представленными машинами и просто приятно провести время с друзьями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Запорожье в музее "Фаэтон" открылся новый просторный зал, в котором разместили порядка сотни уникальных экземпляров.