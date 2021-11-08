Stellantis Украина номинирует 8 новинок на титул Авто Лидер 2022

В национальной автомобильной премии "Авто Лидер" компания Stellantis представляет сразу восемь автомобилей брендов Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles. Среди них есть как легковые автомобили, так и кроссоверы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В частности, за победу в конкурсе марку Peugeot будут представлять гибридный кроссовер 3008 Hybrid4. Этот автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом, включающим бензиновый ДВС и два электромотора. Он обладает мощностью 300 л.с. и способен передвигаться исключительно на электротяге. Машина демонстрирует отличную динамику, а в сложных условиях и на бездорожье на помощь придет система полного привода.

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Обновленный кроссовер Peugeot 5008 делает ставку на семейные ценности: просторный 7-местный салон, большой багажный отсек, экономичные дизельные моторы, масса оснащения для безопасности и комфорта.

Наконец, новое поколение компактного хэтчбека Peugeot 208 станет идеальным выбором для активных горожан: юркий, удобный, экономичный автомобиль с ярким дизайном и легким управлением.

Для бренда Citroёn определяющим качеством является комфорт. Причем в максимально широком смысле этого слова – начиная от энергоемкой подвески, продолжая удобным и продуманным салоном, заканчивая комфортом от простоты эксплуатации.

К примеру, новый Citroёn C4 соединил в себе черты не только качества традиционного хэтчбека, но также кроссовера – увеличенный клиренс в 180 мм позволяет с легкостью справляться с недостатками отечественных дорог, а защитные накладки по периметру кузова уберегут автомобиль от мелких повреждений на городской парковке или при выезде на природу. Плюс добавьте к этому оригинальный дизайн обтекаемого кузова, простор для задних пассажиров и современные технологии.

На роль идеального автомобиля для молодой семьи также претендует и обновленный кроссовер Citroёn C3 Aircross: новая дизайн передней части машины подчеркивает его характер "покорителя стихий", расширенные варианты индивидуализации салона позволяют создать максимально персонализированный вариант, а высокий кузов гарантирует отменно ощущение простора внутри.

Opel делает акцент на традиционные ценности: прагматичность немецкого бренда, практичность, современные системы безопасности. Но теперь в этот перечень можно смело добавить также яркий и эмоциональный дизайн.

Кроссовер Mokka нового поколения стал носителем и нового стиля: передняя часть Opel Vizor с единой сплошной глянцевой вставкой, концепция салона Pure Panel с парой больших цветных ЖК-дисплеев. Кроме того, новинка выделяется драйверским характером, наличием мощных моторов в паре с передовой 8-ступенчатой АКПП, инновационными адаптивными фарами Matrix LED, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, пр.

Обновленный кроссовер Crossland станет идеальным выбором для прагматиков: достаточная мощность, оснащение, простор салона – по максимально привлекательной цене. Новинка сохранила в себе все преимущества предыдущей модели, но добавила к ним еще больше технологий и комфорта.

Премиальный бренд DS Automobiles заслуженно относится к элите автомобильного мира. Он предлагает эксклюзивные отделочные материалы, уникальный дизайн и передовые технологии. Ярким примером является подзаряжаемый гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense. Разгон 0-100 км/ч занимает всего 5,9 секунды, а запас хода на электротяге составляет 58 км. Среди интересных особенностей модели – адаптивная подвеска Active Scan Suspension, система ночного виденья, премиальная аудиосистема Focal Electra.

Поддержать любимые бренды можно на сайте национальной автомобильной премии "Авто Лидер".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot пообещала электрифицировать модельный ряд до 2025 года.