Стали известны ТОП-10 самых угоняемых авто в Украине

По данным сервиса для работы с открытыми данными Опендатабот за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1475 случаев угона авто. Наибольшей популярностью злоумышленников пользуется продукция бренда Toyota, занимающая три первых строчки рейтинга.

Об этом сообщает портал Finance. В нынешнем году в Украине резко сократилось количество автомобильных краж. С начала года было похищено 1475 машин, что является рекордно низким показателем за последние 5 лет.

Аналитики связывают это с усилением ответственности за данный тип преступления. Напомним, что осенью 2020 года в Украине вступил в силу закон №3301, в соответствии с которым угонщиков ожидает более суровое наказание. Если ранее лицо, совершавшее похищение автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием, то в новой редакции закона эту норму исключили.

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Теперь за кражу авто преступника ожидает не штраф, а лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Степень тяжести преступления будет определяться по полной стоимости автомобиля, а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

Тем не менее, автоугонщики продолжают свою преступную деятельность. По результатам первого полугодия 2021 года в лидеры по количеству угнанных машин вышел Харьков, а вот украинская столица опустилась с первого сразу на четвертое место.

ТОП-10 самых угоняемых марок авто в Украине:

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

ТОП-10 самых угоняемых моделей авто в Украине:

Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

Как уберечь любимое авто от угона?

Не оставляйте автомобиль без присмотра, особенно с ключами в замке зажигания. Идеальным решением является охраняемая автомобильная стоянка. Кроме того, не стоит ограничиваться штатной сигнализацией. Желательно воспользоваться услугами одной из надежных компаний, занимающихся установкой сигнализации, тем более, что современные технологии защиты шагнули далеко вперед.

Чтобы минимизировать риск остаться без любимого авто, АвтоОбоз подготовил ряд простых рекомендаций.