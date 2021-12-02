Стали известны автомобили, в которых чаще скручивают пробег

Аналитики агентства carVertical, специализирующихся на проверке истории подержанных авто, сделали очередное исследование о вероятности приобрести машину со скрученным одометром. Оказалось, что чаще всего в поле зрения мошенников попадают премиальные модели ведущих германских брендов.

Скручивание пробега является одним из самых распространенных видов мошенничества на рынке подержанных автомобилей. Оно способствует незаконному повышению цены подержанного транспортного средства и фальсифицирует историю автомобиля. Как показало последнее исследование carVertical, покупатели немецких автомобилей премиум-класса подвергаются наибольшему риску приобрести автомобиль с измененными показателями одометра.

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Чтобы составить список наиболее распространенных моделей автомобилей, компания carVertical проанализировала более 700 тысяч отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Были проанализированы восемнадцать различных автомобильных рынков, включая Польшу, Румынию, Венгрию, Францию, Словению, Словакию, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Болгарию, Сербию, Германию, Хорватию, Россию, США и Италию.

Кто лидирует в списке?

Как показывают данные, более трети проверенных моделей BMW M5 возможно имеют скрученный пробег. Однако эта общая статистика недооценивает масштаб проблемы изменений в показателях одометра для автомобилей BMW – как недавно отметил господин Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical, автомобили BMW доминируют в списке: "Половину списка ТОП-10 занимают автомобили этого производителя. Это коррелирует со спросом на подержанные автомобили BMW на разных рынках. Данные также демонстрируют, что дорогие автомобили чаще имеют скрученный пробег, и это необходимо учитывать при поиске подержанного автомобиля".

Второе и третье места в списке занимают BMW 7 Series и Subaru Outback с 33,4% и 31,8% соответственно. Audi A8 занимает пятое место в этом рейтинге, в то время как его более спортивный собрат, A7, находится на десятом месте рейтинга автомобилей со скрученным пробегом с показателем в 25,8%.

Матас Бузелис объясняет, что наличие автомобилей премиум-сегмента среди имеющих скрученный пробег является причиной большей прибыли. Изменения показателей одометра являются относительно дешевым и простым процессом, придающим дополнительную прибыль для недобросовестных продавцов.

Чем старше, тем больше риски

Как показывают исследования, при покупке подержанного автомобиля, особенно это касается подержанных автомобилей, важно проверять пробег автомобиля. Самые популярные модели со скрученным пробегом выпускались с 2006 по 2016 год. Однако автомобильный эксперт Матас Бузелис отмечает, что существует корреляция между вероятностью мошенничества и классом автомобиля. относятся к той же возрастной группе, что и транспортные средства высшего класса. Машины в возрасте от 5 до 15 лет довольно часто имеют скрученный пробег".

Ford Mustang – это самая современная модель в этом списке. Будущим владельцам шестого поколения Mustang следует быть особенно внимательными, проверяя данные об истории и пробеге машины в Интернете. Владельцы BMW M5 2006 года, 5 серии 2007 года и X5 также должны проверить, имеет ли их автомобиль реальный пробег.

Дизельные или бензиновые?

Большинство автомобилей со скрученным пробегом имеют дизельные двигатели. Как подчеркивает господин Бузелис, автомобильный эксперт, так было всегда: "Дизельные автомобили предназначены для преодоления больших расстояний, а значит, такие машины имеют большую вероятность стать жертвами мошенничества с пробегом. Однако в будущем все может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей падают. Если мы посмотрим на цифры, мы четко увидим, что обычно до 90% моделей со скрученным пробегом являются дизельными".

Резюме

carVertical проанализировал стоимость автомобилей с измененным пробегом и обнаружил, что 16,1% транспортных средств, проверенных в течение последних 12 месяцев, имели показатели не соответствующие действительности.

В то время как покупатели автомобилей эконом-класса имеют несколько меньший риск получить горький опыт владения машиной, покупающие дизельные транспортные средства премиум-класса от 5 до 15 лет подвергаются наибольшему риску, поскольку эта категория автомобилей чаще всего имеет измененный пробег. Мощные и спортивные модели также имеют множество случаев мошенничества с пробегом, поэтому приобретение такой машины в Интернете без проверки истории автомобиля может привести к финансовым потерям.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, 52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет.