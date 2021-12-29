Спорткар Abarth 1000 SP будет выпущен лимитированным тиражом

Сергей Иванов
Новости
2 минуты
600
Спорткар Abarth 1000 SP будет выпущен лимитированным тиражом

Итальянская компания Abarth выпустит партию из пяти спорткаров 1000 SP. Новинка посвящена 55-летию одноименной спортивной модели, увидевшей свет в 1965 году.

Об этом сообщает Auto Italia Magazine со ссылкой на Роберто Джиолито, руководителя подразделения FCA Heritage и бывшего шеф-дизайнера Centro Stile Fiat & Abarth.

Напомним, что весной уходящего года компания Abarth представила яркий концепткар 1000 SP, построенный в честь одноименной спортивной модели 1965 года. Однако, на тот момент планировалось, что автомобиль будет изготовлен в единственном экземпляре, а использовать его будут на презентациях и в рекламных целях. Автомобиль вызвал живой интерес у ценителей классических моделей, а наличие нескольких шасси Alfa Romeo 4C позволило перейти от концепта к небольшой серии из пяти машин.

Видео дня

По сравнению с оригинальной моделью из 60-х, новинка создана на основе карбонового монокока Alfa Romeo 4C Spider. В конструкции нашли применений алюминиевый передний подрамник, трехрычажная передняя подвеска, а также классические стойки McPherson – сзади.

Как и Alfa Romeo, новый 1000 SP получил турбированный мотор объемом 1742 см3, который имеет в своем арсенале 240 л.с. Привод осуществляется на задние колеса. Стоимость новинки не называется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Automobili Amos показала рестомод Lancia Delta Safarista.

ИталияНовости автомирарестомодновостиавтоAbarthAlfa RomeoStellantis