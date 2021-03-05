Сколько стоит заряжать электрокар в Украине: сравнение Nissan и Tesla

Споры о выгоде или невыгоде электромобилей продолжаются с момента появления последних в мире. Некоторые считают, что на них тратится меньше денег, чем на машины с ДВС, а некоторые наоборот.

Владельцы "зеленых" моделей заявляют, что электроэнергия дешевая и заправлять их авто выгоднее. Чтобы проверить это и определить затраты на электрокары сайт auto.bigmir.net посчитал во сколько обойдется зарядка двух самых популярных электромобилей в Украине – Nissan Leaf и Tesla Model S.

Сейчас тариф на электроэнергию в Украине составляет 1,68 грн за кВт - ч. Для того чтобы правильно рассчитать стоимость зарядки электрокара, нужно учесть, что при заряде теряется около 30% энергии.

Nissan Leaf имеет батарею 24 кВт - ч. Полностью заряженных аккумуляторов ему хватает на около 200 км. От домашней розетки он заряжается примерно 8 часов. Соответственно полная зарядка обойдется в 24 × 1,68 × 1,3 = 52,4 гривны. При этом расход на 100 км у Nissan Leaf составляет 10,5 кВт - ч (в эквиваленте 17,64 гривны).

Для сравнения, на самые экономичные малолитражки в Украине, которые потребляют около 3-4 литров топлива на 100 км, расходуется около 87-116 грн (если стоимость 95 бензина 29 грн/литр)

Tesla Model S оснащена батареей 75 кВт - ч. С полным зарядом она способна проехать 500 км. От домашней розетки автомобиль заряжается примерно 25 часов. Зарядка авто от домашней розетки обойдется в 75 × 1,68 × 1,3 = 163,8 грн. На 100 км оно потребляет примерно 6,5 кВт или 14,2 гривны.

Заряжать можно и от специальных зарядных станций. Из-за этого растет стоимость зарядки, но и скорость. В зависимости от мощности зарядки цены немного варьируются:

50 кВт – цена 9 грн / кВт - ч;

40 кВт – 4 грн / мин;

22 кВт – цена 4,5 грн / кВт;

20 кВт – 2 грн / мин;

10 кВт – 1 грн / мин.

Таким образом, "заправить" Model S на зарядке мощностью 50 кВт с нуля, обойдется в 75 х 9 = 675 грн, а сама зарядка займет около 2 часов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине на основных трассах построят электрозарядные станции. Сейчас в стране есть 11 операторов электрических зарядок.