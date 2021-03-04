Skoda показала интерьер нового кроссовера Kushaq

Компания Skoda показала дизайнерские скетчи интерьера нового компактного кроссовера Kushaq, премьера которого состоится 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Skoda Kushaq – новый представитель семьи кроссоверов чешского бренда, который первоначально будет доступен для индийского рынка.

Автомобиль будет представлен официально через две недели. Это будет первая из четырех моделей концерна Volkswagen, которые пополнят ассортимент продукции автопроизводителя в рамках программы India 2.0. Все они будут производиться на предприятии в Индии и построены на модульной платформе MQB-A0-IN.

Центральным элементом симметричного дизайна интерьера станет 10-дюймовый планшет мультимедийной системы. В салоне новинки будет много отделений для мелкой поклажи, а также разнообразные элементы фирменной концепции Simply Clever.

Внешне новинка будет представлять собой адаптированный к серийному производству концепт Skoda Vision IN, дебютировавший год назад на автошоу в Нью Дели. Автомобиль имеет в длину около 4,2 м и займет нижнюю ступеньку среди кроссоверов бренда. Разработкой индийской продукции бренда Skoda занимается творческий коллектив Технологического центра компании в городе Пуна. Локализация производства будет достигать 95%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda готовит обновленную версию флагманского кроссовера Kodiaq, а в Австрии построили электрический гоночный болид на базе Fabia R5.