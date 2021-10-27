Skoda поделилась новыми деталями о седане Slavia

Чешская компания Skoda рассказала подробности о перспективном седане Slavia, который готовится к дебюту. Первоначально автомобиль запустят на индийском рынке, но не исключено появление новинки и в других странах.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Как мы уже рассказывали ранее, в рамках стратегии расширения своего присутствия индийском рынке Skoda организует производство нового компактного седана Slavia. Имя является отсылкой к велосипедной марке Slavia, с которой основатели компании начинали свою деятельность более 100 лет назад.

Skoda Slavia станет второй моделью для Индии после показанного ранее компактного кроссовера Kushaq. Седан заменит на конвейере модель Rapid. Основой для создания седан VW Virtus, который производится в Бразилии. Габариты новинки (Д/Ш/В): 4541х1752х1487 мм, а колесная база – 2651 мм.

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Покупателям будут предложены на выбор два мотора семейства TSI. Базовая версия получит 3-цилиндровый двигатель 1.0 TSI мощностью 115 сил, а на более дорогих модификациях будет использоваться 4-цилиндровый 1,5-литровый мотор, в активе которого 150 "лошадок". Также двигатель 1.5 TSI оснащен системой отключения пары цилиндров, что позволит снизить расход топлива. В стандартной комплектации для литрового мотора предусмотрена 6-ступенчатая "механика", а за дополнительную плату можно будет заказать 6-ступенчатый "автомат". Для более мощной версии DSG предлагается МКП или 7-ступенчатый "робот" DSG. Привод будет осуществляться на переднюю пару колес.

В стандартной комплектации – 2 фронтальные подушки безопасности, а в качестве опции можно добавить еще четыре. Также покупатели смогут заказать цифровую панель приборов, камеру заднего вида и систему круиз-контроля.

Появление Skoda Slavia у дилеров на индийском рынке ожидается в будущем году. Цены станут известны ближе к началу продаж. Не исключено, что модель Slavia появится и в других странах и регионах.

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