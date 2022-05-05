Skoda Fabia получила престижную награду за дизайн

Чешская компания Skoda является постоянным участником престижного конкурса Red Dot Design Award. Очередным примером стала победа нового поколения Skoda Fabia, которая в третий раз в своей истории получила награду за дизайн.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Четвертое поколение семейства Fabia дебютировало ровно год назад на специальном мероприятии в Праге. Символично, что презентация состоялась в Центре современного искусства DOX.

Дизайн Fabia продолжает развитие новой стилистики чешского бренда. Новинку выделяют прямые линии и острые грани. Характерными особенностями стали узкие LED-фары c L-образными светодиодными ДХО и широкая многоугольная решетка радиатора с хромированной окантовкой и черными планками. Кристаллический дизайн задних фонарей вдохновлен красотой богемского стекла. Еще одна интересная деталь — выштамповка на передних дверях, стилизованная под характерный треугольник чешского флага.

Видео дня

Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера обеспечивают Fabia хорошие аэродинамические показатели. В целом команде дизайнеров удалось создать цельный и динамичный облик модели.

Конкурс Red Dot Design Award проводится с 1955 года и является одним из самых авторитетных в области промышленного дизайна. В состав жюри входят 48 дизайнеры, журналисты, преподаватели искусствоведения и другие эксперты из 23 стран мира. Победитель определяется по девяти основным критериям дизайна, в частности, оценивается эстетика, функциональность, качество, эргономика, долговечность и инноваций.

Для Skoda Fabia это третья в истории модели победа. Ранее она уже была отмечена в 2008 и 2015 годах. Жюри отметило внешний вид, вместительность и сбалансированность комплектаций чешской новинки.

Стоит отметить, что это уже 17-я победа для компании в конкурсе Red Dot Design Award. Впервые награду для бренда завоевала Octavia Combi II в 2006 году. В этом году официальная церемония награждения состоится 20 июня в немецком Эссене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda раскрыла "внутренности" гоночного раллийного болида.