Шпионы подсмотрели за Toyota Aygo на тестах

Toyota Aygo заметили на испытаниях. О новом поколении модели компания рассказала ранее в этом месяце и уже начала его тестировать.

Благодаря шпионским фото, на которых авто видно в камуфляже, можно увидеть некоторые его детали. Aygo уже не впервые увидели на тестах, но благодаря недавно опубликованном концепте можно лучше понять, что происходит под маскировкой. Конечно, производственная модель будет иметь смягченные форму и линии, хотя общий вид и размеры должны оставаться одинаковыми. Об этом сообщает Motor1.

Toyota сама будет заниматься разработкой новой модели сегмента A. Peugeot и Citroen вне проекта, поскольку считают, что сегмент городских автомобилей в Европе отмирает. То, что Toyota является одним из немногих игроков, которые все еще активно работают в этом сегменте, заставляет с интересом наблюдать, как она так серьезно относится к своим планам развития.

Говоря о развитии, Toyota также подтвердила, что в А-сегменте нет места для полностью электрической модели, и новый Aygo, по крайней мере сначала, будет предлагаться только с бензиновым двигателем. Модель будет построена на платформе TNGA-B, которая также лежит в основе Yaris и Yaris Cross. Полный дебют может состояться уже в конце года или в первых месяцах 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota представила концепт Aygo X Prologue, который пророчат на смену обычному хэтчбеку Aygo. Модель может получить компактный 3-цилиндровый турбомотор и автоматическую трансмиссию.