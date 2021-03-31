Шпигуни підглянули за Toyota Aygo на тестах

Toyota Aygo помітили на випробуваннях. Про нове покоління моделі компанія розповіла раніше цього місяця і вже почала його тестувати.

Завдяки шпигунським фото, на яких авто видно у камуфляжі, можна побачити деякі його деталі. Aygo вже не вперше побачили на тестах, але завдяки нещодавно опублікованому концепту можна краще зрозуміти, що відбувається під маскуванням. Звичайно, виробнича модель буде мати пом’якшені форму та лінії, хоча загальний вигляд та розміри повинні залишатися однаковими. Про це повідомляє Motor1.

Toyota сама займатиметься розробкою нової моделі сегменту A. Peugeot та Citroen поза проєктом, оскільки вважають, що сегмент міських автомобілів в Європі відмирає. Те, що Toyota є одним з небагатьох гравців, які все ще активно працюють у цьому сегменті, змушує з цікавістю спостерігати, як вона так серйозно ставиться до своїх планів розвитку.

Говорячи про розвиток, Toyota також підтвердила, що в А-сегменті немає місця для повністю електричної моделі, і новий Aygo, принаймні спочатку, буде пропонуватися лише з бензиновим двигуном. Модель буде побудована на платформі TNGA-B, яка також лежить в основі Yaris та Yaris Cross. Повний дебют може відбутися вже наприкінці року або в перших місяцях 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota представила концепт Aygo X Prologue, який пророкують на зміну звичайному хетчбеку Aygo. Модель може отримати компактний 3-циліндровий турбомотор та автоматичну трансмісію.