Shelby American показала обновленный пикап F-250 Super Baja

Shelby American представила пикап F-250 Super Baja. Компания утверждает, что он имеет наилучшую в своем классе силу буксировки и серьезные внедорожные возможности.

Модель оснащена 6,7-литровым турбодизельным двигателем Power Stroke мощностью 475 л.с. и крутящим моментом 1424 Нм. Он подключен к десятиступенчатой автоматической коробке передач и стандартной системе полного привода. Об этом сообщает Carscoops.

Касательно силы буксировки в компании отказались называть точные цифры. Однако Ford F-Series Super Duty имеет максимальную буксировочный способность 10 977 кг и максимальную грузоподъемность на 14 752 кг.

Пикап получил новый капот с вентиляционными отверстиями, силовой бампер, стойки на кузове и место, на которые можно поставить две запасные шины. Модель также имеет светодиодные вспомогательные фонари, выдвижные боковые ступеньки и 18-дюймовые колеса с 37-дюймовыми шинами BFG KM3.

Кроме того, автомобиль имеет подвеску Fox, которая предоставляет ему "более большую высоту езды, больше хода и улучшенную управляемость по бездорожью". Она оснащена регулируемыми верхними рычагами управления и двойным стабилизатором управления Fox 2.0.

Спортивный салон имеет фирменные кожаные сиденья Shelby и отделку из искусственного углеродного волокна. Также есть накладки на педали, специальные датчики и вышитые коврики.

Всего будет создано 250 таких моделей. Цены на них начинаются от 125 805 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford представил новое поколение пикапа F-150 Raptor. От других моделей он отличается внедорожными качествами, которым уделили максимальное внимание. Автомобиль получил новую подвеску с длинноходными амортизаторами Fox LiveValve с внешними резервуарами и электронным управлением жесткостью.