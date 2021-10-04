Сервис OnTaxi составил список 'Правил хорошего тона пассажира такси'

Всеукраинский сервис заказа такси OnTaxi составил список правил хорошего тона для пассажиров, основанный на собственном опыте работы.

"Постоянно отслеживая рекламации и пожелания, мы в первую очередь заботимся о комфорте пассажиров, но не стоит забывать, что и у водителей такси, которые вместе с нами прилагают максимальные усилия для повышения уровня клиентского сервиса, есть встречные пожелания, которые, по сути, являются признанными во всем мире правилами хорошего тона", – говорят в пресс-службе OnTaxi.

А сколько из перечисленных сервисом пунктов соблюдаете вы?

После любого курения – будь то сигареты или современные девайсы – остается запах. Вы можете его не ощущать или не придавать ему особого значения, но вот следующий пассажир, возможно, отреагирует на аромат табака достаточно остро. Мягкая обивка салона и сидений очень быстро впитывает посторонние запахи и избавиться от них в дальнейшем может быть весьма проблематично. Откажитесь от курения в такси – из уважения к водителю и клиентам, которые сядут в авто после вас.

Любая, даже самая мелкая собака или кошка теряет шерсть и частички кожи. Подобная пыль вызывает аллергию у 10% жителей планеты. Возможно, аллергия на животных проявляется именно у водителя данного автомобиля. Или же у его следующего клиента. Потому у каждого сервиса заказа такси есть машины, предназначенные для перевозки животных, и машины, не предназначенные для этого. Делать отметку о том, что планируете ехать с домашним питомцем, – одно из основных правил хорошего тона!

Помимо того, что всевозможные птички, ящерицы, пекинские поросята и пауки также являются источником аллергенов, они могут быть причиной фобии водителя. Поэтому перевозку экзотического животного, даже в автомобиле, предназначенном для поездок с любимцем, необходимо проговаривать с водителем заранее, и в случае отказа не настаивать и не выяснять причину, ведь признаваться в своих слабостях и фобиях для многих весьма неприятно.

Такси выполняют как срочные заказы, так и заказы "на время". Вполне возможно, что у вашего водителя ближайшие часы уже распланированы: эту машину заказал кто-то, спешащий на вокзал, в аэропорт или на важную деловую встречу. Возможность изменить маршрут или продлить поездку необходимо оговаривать с водителем заранее и не обижаться в случае отказа – ведь, принимая заказ, он рассчитывал свой рабочий график и не всегда имеет возможность внести изменения, не подведя при этом следующего пассажира.

Мы все хотим, чтобы водители такси максимально корректно соблюдали правила дорожного движения. А для того, чтобы у человека за рулем была такая возможность, он должен слышать происходящее вокруг: сигналы других машин, крики пешеходов, сирены спецтехники. Громкая музыка может помешать водителю выполнять свою работу и поставить под угрозу безопасность вашей поездки. Если хотите слушать в салоне такси собственную музыку, не забудьте взять наушники.

Это правило особенно актуально в сырую осенне-зимнюю погоду. Мы все предпочитаем ездить в авто с чистыми салонами. Однако зачастую чисто не там, где убирают, а там, где не пачкают. Перед тем, как сесть в такси, убедитесь, что ваша обувь и сумки не несут на себе большое количество грязи или мокрого снега. При необходимости попросите у водителя влажные салфетки, чтобы привести одежду в порядок. Зонтик складывайте за пределами салона и кладите на пол, а не на сиденье.

Рейтинг – важный показатель, который помогает администрации сервиса и пассажирам оценивать, насколько данный специалист корректно выполняет свои должностные обязанности. Но при этом водитель не обязан разрешать вам курить в авто, перевозить грязную сумку на сиденье или полночи искать неверного супруга по заведениям города. Ставя заниженную оценку "из мести", вы не только портите настроение водителя, но и вводите в заблуждение последующих пассажиров.