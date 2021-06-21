Серийный Lynk & Co 09 презентовали официально

Компания Lynk & Co, созданная холдингом Geely и шведской Volvo, представила свой новый серийный кросовер 09. Новинка, анонсированная в начале года, получит три версии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Это самый крупный и дорогой автомобиль бренда. Lynk & Co 09 стал первым автомобилей марки, который построен на архитектуре SPA (Scalable Product Architecture). Ранее она использовалась для Volvo 60-го и 90-го семейств, а также для купе Polestar 1.

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В отличие от родственного Volvo XC90, новинка прибавила в размерах. Длина автомобиля достигает 5042 мм, ширина – 1977 мм, а высота – 1780 мм. Для сравнения у ХС90 эти параметры составляют 4950 х 1923 х 1776 мм. Колесная база "Девятки" и ХС90 идентична – 2984 мм.

Новинка продолжает развитие фирменного стиля автомобилей бренда с оригинальной "двухэтажной" головной оптикой. В облике модели можно увидеть отсылки к британскому Range Rover Sport, но, в целом, автомобиль выглядит достаточно самобытно.

На версии начального уровня установлены 20-дюймовые колесные диски, а для более дорогих комплектаций будут предложены 21-дюймовые. Новинка оснащается пружинной передней подвеской и "многорычажкой" – сзади, а в топовых версиях используется пневмоподвеска.

Покупатели смогут выбирать между тремя силовыми агрегатами на основе 2-литрового турбированного бензинового мотора. В базовом кроссовере реализована концепция mild hybrid: ДВС мощностью 252 л.с. работает в кооперации со стартер-генератором на 48 вольт и 8-ступенчатым "автоматом". Реализовать потенциал системы помогает полноприводная трансмиссия с муфтой Borg Warner.

На ступеньку выше расположился обычный гибрид. В его состав вошли 2-литровый турбо-ДВС, а также электромотор, который отвечает за привод задних колес. Топовая версия PHEV имеет в своем арсенале 431 "лошадок" и литий-ионную батарею, которую можно заряжать от внешних источников.

Автомобиль получил цифровой кокпит с большим количеством экранов и дисплеев. Для водителя предлагается 12,3-дюймовая шкала приборов, проекционный экран на 12,8 дюйма, а также 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, свои экраны есть у системы трехзонного климат-контроля.

Как и подобает флагману модельного ряда, Lynk & Co 09 хорошо укомплектован. В списке есть адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, вентиляция и подогрев передних кресел, подогрев руля, аудиосистема Bose с 14-ю динамиками, ароматизатор воздуха и другие приятные и полезные опции. Для отделки интерьера используется кожа наппа. В салоне расположены индивидуальные кресла первого и второго ряда, а также двухместный складной диван на "галерке".

У китайских дилеров автомобиль ожидается в четвертом квартале нынешнего года, а цены станут известных ближе к началу продаж. Производство будет организовано на одном из заводов компании Geely.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новый гибридный кроссовер Lynk & Co дебютировал в Китае