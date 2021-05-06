Новый гибридный кроссовер Lynk & Co дебютировал в Китае

Китайская компания Lynk & Co продолжает расширять модельный ряд. Очередным пополнением стал гибридный купеобразный кроссовер 05 PHEV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Продаж новинки уже начались на местном рынке. Стоимость автомобиля стартует с отметки 227700 юаней ($35150). Автопроизводитель анонсировал также, что первый покупатель получит в подарок бессрочную гарантию, бесплатный дорожный ассистанс, а также бесплатное обновление программного обеспечения.

Lynk & Co 05 PHEV получил в свое распоряжение 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 180 л.с., вспомогательный электромотор (82 л.с.), а также 7-ступенчатую роботизированную КП с двумя сцеплениями. Автомобиль способен преодолевать на электротяге 81 км благодаря литий-ионной батарее емкостью 17,7 кВтч. С полным баком топлива и заряженной батареей кроссовер способен без остановки преодолеть расстояние свыше 800 км, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Внешне новинка отличается от обычного бензинового Lynk & Co 05 только декоративными элементами. По своим размерам новинка сопоставима с VW Tiguan (Д/Ш/В) – 4592/1879/1628 мм, а колесная база достигает 2734 мм.

В салоне Lynk & Co 05 PHEV есть 12,7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы с разрешением 1920х1080 пикселей. Система поддерживает различные популярные приложения – QQMusic, Kuwo Music и Bilibili.

Напомним, что Lynk & Co появилась в портфолио китайского холдинга в 2016 году, и является совместным проектом с еще одним подразделением Geely – шведским Volvo.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, кроссовер Lynk & Co 06 пополнил семейство бренда. Новинка первой из автомобилей марки построена на новой модульной платформе BMA, которая уже используется на родственных кроссоверах Geely – Icon и Binyue/Coolray.