Самые популярные транспортные средства в СССР

В Советском Союзе транспорт в определенное время был дефицитом, и чтобы его получить приходилось долго ждать. Из-за этого люди находили различные альтернативы.

Одной из них стали мотоциклы, которые были более доступны, чем машины. Самым популярным среди них был Jawa 350-634 из Чехии, который продавался в 1970-1980-х годах. Об этом сообщает сайт Car. ru.

Силовой агрегат на 350 "кубиков" выдавал 26 лошадиных сил. Хорошая динамика вместе с экономичностью и надежностью и сделала этот мотоцикл бестселлером.

Видео дня

Jawa была ориентирована преимущественно на молодежь, а старшие выбирали Урал, особенно серии М. Благодаря своей конструкции он мог перевозить тяжелые грузы, а коляска позволяла перевозить целую семью из трех человек.

Мотоциклы разгонялись 135 километров в час и имели неплохие внедорожные характеристики. Это позволило им стать популярными у жителей сел и отдаленных городов.

В конце 1980-х многие выбирал Иж Юпитер 5, который имел двухтактный двигатель на 350 куб. см и 24 лошадиные силы. Его создавали как дорожный мотоцикл, но он доказал свою универсальность.

Среди машин популярным был культовый ЗАЗ 968М. Он имел несколько преимуществ над мотоциклами, хотя бы такие как крыша и печка. В итоге это сделало его разумным компромиссом между возможностями и потребностями.

Ранее Auto Oboz рассказывал о том, как в СССР украшали свадебные автомобили.