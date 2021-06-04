Самые крутые тюнингованные Mercedes от немцев Brabus

Brabus – это немецкая компания, специализирующаяся на тюнинге автомобилей. Они сотрудничают Mercedes и больше всего их творений именно от этого бренда.

Как сообщает HotCars, фирменной чертой тюнеров является работа над мощностью автомобилей. За последние годы они создали несколько очень крутых моделей, и вот список нескольких из них.

Brabus Black Baron – очень редкий автомобиль, который создали всего в 10 экземплярах. На сегодня это самый мощный седан с 800 лошадиными силами. Один такой стоил 875 000 долларов.

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Под капотом у него 6,3-литровый V12 – фирменный шедевр Brabus, и именно он делает этот автомобиль таким особенным. Обвес у него также достаточно сумасшедший, и автомобиль даже имеет набор аэродинамических крышек на колеса. Все это позволяет ему разгоняться до 370 км/ч и набирать "сотню" за 3,7 секунды.

Brabus SLR имеет множество удивительных особенностей. Например, его классические многоспицевые сплавы Brabus. Он имеет 660 л.с. и в свое время стоил почти 800 000 долларов.

Его выхлоп был настолько громким, что со временем стал незаконным для уличного использования. Он также невероятно быстрый, а внутри имеет очень роскошный руль, отделан алькантарой. По сравнению со стандартным McLaren SLR, Brabus SLR не предлагает ничего значительного с точки зрения мощности, чтобы оправдать огромную разницу в цене. Но модель от Brabus выглядит гораздо круче.

Brabus 900 Rocket Cabrio – это самый быстрый в мире четырехместный кабриолет, так как имеет 900 л.с. Хотя до 97 км/ч он разгоняется аж за 3,7 секунды. Это немного разочаровывает, учитывая такую мощность, но можно оправдать тем, что это тяжелая машина.

В ней полно роскоши, и она звучит, как медведь гризли. Обвес тоже потрясающий, и его моноблочные сплавы выглядят очень хорошо. А его моторный отсек обработан карбоном и выглядит очень круто.

У Barbus есть множество различных вариантов G-Class, и все были замечательными. Были модели с V12, модели 4x4 Squared и даже 6x6. Тюнеры делают действительно крутой обвес для автомобиля, который дает ему более агрессивный вид.

Одной из последних моделей Brabus G-Class является G800 Widestar. Он основан на 4.0 BiTurbo G63, но ему увеличили мощность до 800 л.с. Он достигает 97 км/ч за 4,1 секунды, что поражает, учитывая его размеры.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Brabus представила свою версию внедорожника Mercedes-AMG, которому они дали 800 лошадиных сил.